Глава Top Rank Боб Арум перебуває на самоізоляції у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів сам промоутер.

"Мені 88 років, я побачив всяке. Перебуваю на самоізоляції вже другий тиждень. Дружина теж.

Це ситуація показує мені, що я грамотно зробив, вирішивши не йти на пенсію. Я через багато пройшов, але ніколи не бачив подібних речей.

Чи закінчиться це позитивним результатом? Хотілося б в це вірити, але я не знаю", - розповів Арум.