Джерело - ua-football.com.
Глава Top Rank Боб Арум перебуває на самоізоляції у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це розповів сам промоутер.
"Мені 88 років, я побачив всяке. Перебуваю на самоізоляції вже другий тиждень. Дружина теж.
Це ситуація показує мені, що я грамотно зробив, вирішивши не йти на пенсію. Я через багато пройшов, але ніколи не бачив подібних речей.
Чи закінчиться це позитивним результатом? Хотілося б в це вірити, але я не знаю", - розповів Арум.
Нагадаємо, Арум вирішив перенести поєдинок Ломаченка та Лопеса.