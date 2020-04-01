 Я через багато пройшов, але ніколи не бачив подібних речей - Арум про складність ізоляції із дружиною | Бокс | Champion.com.ua
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Я через багато пройшов, але ніколи не бачив подібних речей - Арум про складність ізоляції із дружиною

Сьогодні 11:30 244 0
Арум перебуває на самоізоляції вже другий тиждень
Я через багато пройшов, але ніколи не бачив подібних речей - Арум про складність ізоляції із дружиною
#Арум

Джерело - ua-football.com.

Глава Top Rank Боб Арум перебуває на самоізоляції у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів сам промоутер.

"Мені 88 років, я побачив всяке. Перебуваю на самоізоляції вже другий тиждень. Дружина теж.

Це ситуація показує мені, що я грамотно зробив, вирішивши не йти на пенсію. Я через багато пройшов, але ніколи не бачив подібних речей.

Чи закінчиться це позитивним результатом? Хотілося б в це вірити, але я не знаю", - розповів Арум.

Нагадаємо, Арум вирішив перенести поєдинок Ломаченка та Лопеса.

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