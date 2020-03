Арум вирішив перенести поєдинок Ломаченка та Лопеса

Промоутер боксу Боб Арум готовий перенести бій між чемпіоном світу Василем Ломаченком (14–1, 10 КО) та американцем Теофімо Лопесом (15–0, 12 КО) перенести на іншу дату.

Про це інсайдер Ленс Пагмайер написав у Twitter.

Bob Arum tells me Naoya Inoue will remain in Japan and stay in shape following the postponement of his April 25 bout, adding @VasylLomachenko has returned home to Ukraine amid the uncertainty over his likely delayed May 30 bout against @TeofimoLopez.