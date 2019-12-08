Джошуа має вийти в ринг проти Усика. Президент WBO зробив гучну заяву

Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) має захистити титул WBO проти офіційного претендента українця Олександра Усика (17-0, 13 КО).

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Про це написав президент організації Франсіско Валкарсель у своєму Twitter.

"Сутичка в дюнах завершилася. Тепер чекають сутички з обов'язковими претендентами. Бій з обов'язковим претендентом Усиком протягом 180 днів",- написав Валкарсель.

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Джошуа повинен провести два поспіль обов'язкові захисти - зокрема і проти Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО) з Болгарії, претендента по лінії IBF. Не виключено, що Джошуа доведеться відмовитися від одного з титулів, якщо не вийде домовитися про відстрочку обов'язкового захисту.