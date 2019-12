Джошуа прокоментував можливість бою проти Усика

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) не бачить проблем у проведенні бою проти українського суперважкоатлета Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Про це сказав сам британський боксер.

"Олександр Усик? Немає проблем ", - сказав Джошуа.

🇬🇧 🇺🇦 Anthony Joshua reacts to the WBO ordering him to face Oleksandr Usyk in the next 180 days...



'Let's rock and roll, no problem'pic.twitter.com/7p6lrem1Yq