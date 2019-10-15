Гірн: Буде складно організувати титульний бій для Усика

Промоутер про наступні бої українця

Українець Олександр Усик є обов'язковим претендентом на пояс по лінії WBO, тому повинен вийти в ринг проти переможця реваншу Джошуа - Руї.

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю Boxingnews24.

"Думаю, буде складно організувати бій для Усика. Так, він обов'язковий претендент на пояс по лінії WBO, тому повинен вийти в ринг проти переможця реваншу Джошуа - Руїс. Але також у нас є Кубрат Пулєв - обов'язковий претендент за лінією IBF. В такому випадку назріває поділ поясів. Чемпіону доведеться боксувати з Усиком або звільняти титул. Деонтей Вайлдер? Навряд чи він захоче боксувати з Усиком до тих пір, поки у Олександра не буде чемпіонського пояса. Думаю, що Деонтей також захоче бій з переможцем пари Джошуа - Руїс. Він же мріє стати абсолютним чемпіоном. Так що Вайлдер не вибере Усика для захисту пояса", - сказав Гірн.

Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.