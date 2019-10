Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна

Українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) переміг технічним нокаутом Чеза Візерспуна (38-3, 29 КО) в своєму дебютному поєдинку в хевіветі.

Увесь бій пройшов під шквал атак українця, і як наслідок, у перерві між 7 та 8 раундами лікар поєдинку зупинив бій.

Усик здобув 17 перемогу на профі ринзі та першу в новому для себе дивізіоні.

Welcome to the division 👊@usykaa wins his Heavyweight debut! #UsykWitherspoon pic.twitter.com/ULv4Jb4qOO