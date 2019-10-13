Президент України зателефонував Усику відразу після бою

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика (17-0, 13 КО) з першою перемогою у суперважкій вазі над американцем Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Глава держави зателефонував Усику, коли той був у роздягальні.

"Велике спасибі. Ми сьогодні боксували в міні-Україні. Дуже багато людей підтримувало. Служу народу України!", - відповів Усик на привітання президента.

Раніше повідомлялося, що Усик готовий битися із найкращими боксерами світу.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.