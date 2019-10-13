Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика (17-0, 13 КО) з першою перемогою у суперважкій вазі над американцем Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО).
Глава держави зателефонував Усику, коли той був у роздягальні.
"Велике спасибі. Ми сьогодні боксували в міні-Україні. Дуже багато людей підтримувало. Служу народу України!", - відповів Усик на привітання президента.
Раніше повідомлялося, що Усик готовий битися із найкращими боксерами світу.
Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.