Леннокс Льюїс прокоментував дебют Олександра Усика у суперважкій вазі

Чазз Візерспун не став для Олександра Усика справжнім тестом у його дебюті в суперважкій вазі.

Про це розповів екс-чемпіон світу Леннокс Льюїс у Twitter.

"У надважкому дивізіоні виникли нові питання з дебютом Усика. Не вважаю, що Візерспун став для українця справжнім тестом. Та він вперше вступив у води надважкої ваги та побачив, що вони не надто гарячі. Чекаємо продовження", - розповів Льюїс.

Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.