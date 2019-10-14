Джерело - glavcom.ua.
Чазз Візерспун не став для Олександра Усика справжнім тестом у його дебюті в суперважкій вазі.
Про це розповів екс-чемпіон світу Леннокс Льюїс у Twitter.
"У надважкому дивізіоні виникли нові питання з дебютом Усика. Не вважаю, що Візерспун став для українця справжнім тестом. Та він вперше вступив у води надважкої ваги та побачив, що вони не надто гарячі. Чекаємо продовження", - розповів Льюїс.
Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.
Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.