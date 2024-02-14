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Визначився склад збірної України на одиночну змішану естафету на ЧС-2024

Початок гонки о 19:00 за київським часом
Сьогодні 21:20 183 0
Визначився склад збірної України на одиночну змішану естафету на ЧС-2024
Фото: Getty Images
#Анастасія Меркушина, #Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на одиночну змішану естафету чемпіонату світу-2024.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Україну представлятиме Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Початок гонки о 19:00 за київським часом.

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Напередодні Антон Дудченко фінішував 29-м у індивідуальній гонці. Христина Дмитренко у жіночій індивідуалці стала восьмою.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.

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