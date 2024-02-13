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Дмитренко фінішувала восьмою в індивідуальній гонці чемпіонату світу

Сьогодні 19:40 289 0
Дмитренко фінішувала восьмою в індивідуальній гонці чемпіонату світу
Фото Getty Images
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Анна Кривонос, #Христина Дмитренко

Джерело - чемп.

Італійка Ліза Віттоцці виграла жіночу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону у Нове Место.

Другою стала представниця Німеччини Яніна Геттіх-Вальц. Трійку замкнула француженка Жулья Сімон.

  Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко - 8 позиція. Анна Кривонос, Анастасія Меркушина та Юлія Джима відповідно посіли 26, 28 та 39 місця.

На чемпіонаті світу Дмитренко провела вже третю гонку. Раніше вона у гонці переслідування посіла 26 місце, у спринті -  12.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого у чеському Нове Место.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Індивідуальна гонка, жінки
13 лютого
  • 1. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) 40:02,9
  • 2. Яніна Геттіх-Вальц (0+0+0+0) +20,5
  • 3. Жюлья Сімон  (0+0+0+1) +29,6
  • ...
  • 8. Христина Дмитренко (0+0+0+0)  +2:10,1
  • 26. Анна Кривонос (0+0+0+1) +4:24,4
  • 28. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +4:35,3
  • 39. Юлія Джима  (0+0+0+3)  +5:22,1

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