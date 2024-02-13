Дмитренко фінішувала восьмою в індивідуальній гонці чемпіонату світу

Джерело - чемп.
Італійка Ліза Віттоцці виграла жіночу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону у Нове Место.
Другою стала представниця Німеччини Яніна Геттіх-Вальц. Трійку замкнула француженка Жулья Сімон.
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати
Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко - 8 позиція. Анна Кривонос, Анастасія Меркушина та Юлія Джима відповідно посіли 26, 28 та 39 місця.
На чемпіонаті світу Дмитренко провела вже третю гонку. Раніше вона у гонці переслідування посіла 26 місце, у спринті - 12.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого у чеському Нове Место.
- 1. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) 40:02,9
- 2. Яніна Геттіх-Вальц (0+0+0+0) +20,5
- 3. Жюлья Сімон (0+0+0+1) +29,6
- ...
- 8. Христина Дмитренко (0+0+0+0) +2:10,1
- 26. Анна Кривонос (0+0+0+1) +4:24,4
- 28. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +4:35,3
- 39. Юлія Джима (0+0+0+3) +5:22,1
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!