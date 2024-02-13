Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати

Джерело - Чемпіон.
7 по 18 лютого у чеському Нове-Место відбувається чемпіонат світу-2024 з біатлону, в якому беруть участь і збірна України. Синьо-жовтих на засніжених схилах Чехії представляють 11 спортсменів: шість жінок (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова) та п'ять чоловіків (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк).
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Розклад чемпіонату світу-2024 з біатлону
Середа, 7 лютого
- 18:20. Змішана естафета І Результати гонки
П'ятниця, 9 лютого
- 18:20. Спринт - жінки (7.5 км) І Результати гонки
Субота, 10 лютого
- 18:05. Спринт - чоловіки (10 км) І Результати гонки
Неділя, 11 лютого
- 15:30. Гонка переслідування - жінки (10 км) І Результати гонки
- 18:05. Гонка переслідування - чоловіки (12.5 км) І Результати гонки
Вівторок, 13 лютого
- 18:10. Індивідуальна гонка - жінки (15 км)
Середа, 14 лютого
- 18:20. Індивідуальна гонка - чоловіки (20 км)
Четвер, 15 лютого
- 19:00. Одиночна змішана естафета
Субота, 17 лютого
- 14:45. Естафета - жінки (4х6 км)
- 17:30. Естафета - чоловіки (4х7,5 км)
Неділя, 18 лютого
- 15:15. Масстарт - жінки (12,5 км)
- 17:30. Масстарт - чоловіки (15 км)