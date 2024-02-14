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Бо виграв золото чемпіонату світу в індивідуальні гонці, Дудченко - 29-й

Другим фінішував Бо-старший, трійку замкнув німець Бенедікт Долль
Сьогодні 20:19 212 0
Бо виграв золото чемпіонату світу в індивідуальні гонці, Дудченко - 29-й
#Антон Дудченко

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо виграв чоловічу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место.

Другим фінішував його брат Тар'єй Бо. Трійку замкнув німець Бенедикт Долль.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко, який з двома промахами фінішував 29-м. Інші українці фінішували за межами топ-40. Артем Прима - 62-й, Тарас Лесюк - 73-й, а Денис Насико - 76-й.

Раніше Христина Дмитренко фінішувала восьмою в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Індивідуальна гонка, жінки
13 лютого
  • 1. Йоганнес-Тінгнес Бо (1+0+0+0)  45:49,0
  • 2. Тар'єй Бо (0+1+0+0)  +58,9
  • 3. Бенедікт Долль (0+0+0+1)  +1:53,3
  • ...
  • 29. Антон Дудченко  (2+0+0+0)  +6:00,4
  • 62. Артем Прима  (0+2+0+2)  +8:34,2
  • 73. Тарас Лесюк  (1+2+0+1)  +10:03,6
  • 76. Денис Насико  (2+1+1+0)  +10:35,0

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