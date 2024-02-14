Бо виграв золото чемпіонату світу в індивідуальні гонці, Дудченко - 29-й

Джерело - Чемпіон.
Норвежець Йоганнес Бо виграв чоловічу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место.
Другим фінішував його брат Тар'єй Бо. Трійку замкнув німець Бенедикт Долль.
Найкращим серед українців став Антон Дудченко, який з двома промахами фінішував 29-м. Інші українці фінішували за межами топ-40. Артем Прима - 62-й, Тарас Лесюк - 73-й, а Денис Насико - 76-й.
Раніше Христина Дмитренко фінішувала восьмою в індивідуальній гонці.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.
Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Індивідуальна гонка, жінки
13 лютого
- 1. Йоганнес-Тінгнес Бо (1+0+0+0) 45:49,0
- 2. Тар'єй Бо (0+1+0+0) +58,9
- 3. Бенедікт Долль (0+0+0+1) +1:53,3
- ...
- 29. Антон Дудченко (2+0+0+0) +6:00,4
- 62. Артем Прима (0+2+0+2) +8:34,2
- 73. Тарас Лесюк (1+2+0+1) +10:03,6
- 76. Денис Насико (2+1+1+0) +10:35,0
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!