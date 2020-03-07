Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу естафету у Нове Место

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 07 березня, у чеському Нове Место у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбудеться чоловіча естафета.
Початок о 18:00 за київським часом.
Важливо: Визначився склад збірної України на чоловічу естафету Кубка світу
Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.
Також трансляція буде доступною на нашому сайті.
Раніше, Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу.
Нагадаємо, через заходи безпеки організатори етапу Кубка світу з біатлону у Нове Место не лише забанили глядачів і втратили мільйони євро, а й скасували прес-конференції.