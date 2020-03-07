Чоловіча естафета 4х7,5 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 7 березня, у чоловыкыв запланована естафета 4х7,5 км на сьомому етапі Кубку світу в Нове Место.

Початок гонки о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція на UA: Перший.

Також онлайн естафету 4х7,5 км у чоловіків в Нове Место наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Напередодні тренери назвали склад збірної України на естафетну гонку в чоловіків. Також 7 березня відбудеться жіноча естафета 4х6 км у Нове Место.

Нагадаємо, українці невдало виступили в спринті.