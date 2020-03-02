Етап Кубка світу в Нове Место відбудеться без глядачів

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место відбудеться без глядачів на трибунах через загрозу поширення коронавірусу.

Таке рішення було прийнято Радою національної безпеки Чехії та погоджено з IBU.

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"IBU завжди говорили, що підтримають будь-які рішення щодо поширення коронавіруса. Тому IBU і чеський організаційний комітет повністю виконають умови, прийняті владою Чехії. Ми шкодуємо про те, що цього року на трибунах в Нове-Место не буде, як раніше , 100 000 глядачів. Зараз представники IBU узгоджують з чеською стороною можливість повернення квитків "- повідомили в IBU.

Змагання в Нове Место відбудуться вже цього тижня, з 5 по 8 березня. За статистикою, це найбільш відвідуваний етап Кубка світу.