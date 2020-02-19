Семенов: Задоволений своїм ходом, але незадоволений стрільбою

Українському біатлоністу Сергію Семенову починати індивідуальну гонку з двох промахів було дуже важко.

Про це він заявив в інтерв'ю UA: Перший.

"Так, сьогодні все вирішувалося на стрільбі. Вітер був підступний, на жаль, не впорався з ним. Зробив поправку на першому рубежі, але вийшло багато, даремно перестрахувався, вся стрільба пішла на 10 годин. Починати індивідуалку з двох промахів - дуже важко, але намагався боротися до кінця і на останній стрільбі зумів розбити всі мішені, зробити нуль! Хоч щось!

Стрільбою, звичайно, не задоволений. Може, не вистачило трохи удачі - занадто велику поправку зробив, це все змінило. Ходом, в принципі, задоволений. Тим більше, з огляду на два штрафи з самого початку гонки", - зазначив Семенов.