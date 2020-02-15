Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу

Дмитра Підручного знову не впорався зі стрільбою

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 лютого, у третій змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 відбулась чоловіча спринтерська гонка.

Україну у гонці представляли - Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Виграв гонку росіянин Олександр Логінов, росіянин закрив усі десять мішеней і випередив на фініші на шість з половиною секунд француза Кентена Фійона-Майє. Третім став ще один представник Франції Мартен Фуркад.

Шанси поборотися за нагороди мав Дмитро Підручний, українець прийшов на другий вогневий рубіж лідером, маючи помітну перевагу над суперниками. Однак Підручний не закрив останньої мішені, а потім ще й впав на виході з килимка. У підсумку українець посів десяте місце.

Чемпіонат світу

Спринт, Чоловіки

15 лютого

1. Олександр Логінов (0+0) 22:48,1

2. Кантен Фійон Майє (1+0) +6,5

3. Мартен Фуркад (0+0) +19,5

...

10. Дмитро Підручний (0+1) +56,4

25. Артем Прима (1+0) +1:26,4

42. Сергій Семенов (1+1) +2:00,4

60. Антон Дудченко (0+1) +2:39,5

67. Богдан Цимбал (0+1) +2:49,1

Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.