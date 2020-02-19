 Українські біатлоністи провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Українські біатлоністи провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу

Сьогодні 16:53 1078 0
Всі українці у гонці промахнулися по чотири рази
Українські біатлоністи провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу
#Прима, #Семенов

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року в італійському Антгольці відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

У гонці Україну представляли чотири біатлоністи: Сергій Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.

Семенов і Прима у гонці "настріляли" по чотири штрафні хвилини і посіли відповідно 31-е і 36-е місця. 

Ткаленко теж чотири рази промахнувся і у підсумку посів 44-е місце. Дудченко не краще працював на вогневих рубежах і швидкістю не радував. То ж Антон посів 68-е місце. Відзначимо, всі українці у гонці промахнулися по чотири рази.

Гонку виграв француз Мартен Фуркад, Друге та третє місця відповідно посіли норвежець Йоганнес Бо та австрієць Домінік Ландертінгер.

Чемпіонат світу
Індивідуальна гонка, чоловіки
19 лютого

1.  Мартен Фуркад (0+0+0+1)  49:43,1

2.  Йоганнес Бо (1+0+0+1)  +57,0

3.  Домінік Ландертінгер (0+0+0+1)  +1:22,1

...

31.  Сергій Семенов (2+1+1+0)  +5:14,3

36.  Артем Прима (0+1+2+1)  +5:34,1

44.  Руслан Ткаленко (2+0+1+1)  +6:29,9

68.  Антон Дудченко (1+1+0+2)  +8:11,1

Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.

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