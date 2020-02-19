Українські біатлоністи провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року в італійському Антгольці відбулася чоловіча індивідуальна гонка.
У гонці Україну представляли чотири біатлоністи: Сергій Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.
Семенов і Прима у гонці "настріляли" по чотири штрафні хвилини і посіли відповідно 31-е і 36-е місця.
Ткаленко теж чотири рази промахнувся і у підсумку посів 44-е місце. Дудченко не краще працював на вогневих рубежах і швидкістю не радував. То ж Антон посів 68-е місце. Відзначимо, всі українці у гонці промахнулися по чотири рази.
Гонку виграв француз Мартен Фуркад, Друге та третє місця відповідно посіли норвежець Йоганнес Бо та австрієць Домінік Ландертінгер.
1. Мартен Фуркад (0+0+0+1) 49:43,1
2. Йоганнес Бо (1+0+0+1) +57,0
3. Домінік Ландертінгер (0+0+0+1) +1:22,1
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31. Сергій Семенов (2+1+1+0) +5:14,3
36. Артем Прима (0+1+2+1) +5:34,1
44. Руслан Ткаленко (2+0+1+1) +6:29,9
68. Антон Дудченко (1+1+0+2) +8:11,1
Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.