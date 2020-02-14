 Спринт 7,5 км. Женщины смотреть онлайн 14.02.2020 чемпионат мира по биатлону | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE
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Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 14:50 3159 0
Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У другий змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 жінки змагатимуться в спринті на 7,5 км.

Гонка відбудеться в п'ятницю, 14 лютого, о 15:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночого спринту 7,5 км на чемпіонаті світу наживо дивіться на нашому сайті.

Телевізійна камера:

Стрільбище:

Передача естафети:

Напередодні тренери назвали склад збірної України на спринтерську гонку.

Трансляції усіх гонок чемпіонату світу в прямому ефірі будуть доступні на нашому сайті за посиланням. Також до вашої уваги розклад чемпіонату та результати.

Нагадаємо, українці в класичній змішаній естафеті посіли 5 сходинку.

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