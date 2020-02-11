 Чемпионат мира по биатлону 2020 смотреть онлайн - трансляция из Антхольца | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE

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Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 13 лютого, змішаною естафетою, розпочинається чемпіонат світу з біатлону 2020 року.

Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)

Господарем світової першості серед стріляючих лижників є італійський Антгольц.

Дивіться онлайн-трансляцію усіх без виключення гонок чемпіонату світу наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку чемпіонату.

Нагадаємо, тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вже визначився зі складом на змішану естафету. З повним складрм збірної України можна ознайомитись за посиланням.

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