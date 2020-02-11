 Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)

Сьогодні 02:40 97 0
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)

Джерело - Чемпіон.

З 13 по 23 лютого в італійському Антгольці (Антерсельва) відбудеться чемпіонат світу з біатлону. 

У рамках світової першості заплановано 12 гонок. По 5 у жінок та чоловіків, а також дві змішані естафети - класична та одиночна. 

Тренери збірної України назвали склад на чемпіонат, до якого увійшли по 6 у чоловіків і жінок. 

13 лютого, 15:45 - Змішана естафета. Пряма трансляція. Результат

14 лютого, 15:45 - Спринт 7.5 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

15 лютого, 15:45 - Спринт 10 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

16 лютого, 14:00 - Гонка переслідування 10 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

16 лютого, 16:15 - Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

18 лютого, 15:15 - Індивідуальна гонка 15 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

19 лютого, 15:15 - Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

20 лютого, 16:15 - Одиночна змішана естафета. Пряма трансляція. Результат

22 лютого, 12:45 - Естафета 4х6 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

22 лютого, 15:45 - Естафета 4х7.5 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

23 лютого, 13:30 - Мас-старт 12.5 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

23 лютого, 16:00 - Мас-старт 15 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

Нагадаємо, що головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра визначився хто побіжить змішану естафету. Також повідомлялося, що із збірної Казахстану виключили чотирьох спортсменів через алкоголь.

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