Штрафне коло Підручного позбавило Україну медалі на чемпіонаті світу

Збірна України зайняла п’яте місце у змішаній естафеті на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 лютого, чемпіонату світу з біатлону 2020 відкривала змішана естафета.

Збірну України у гонці представляли - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний.

Гонку впевнено виграли норвежці. Другу сходинку посіла збірна Італії, третіми несподівано пройшли чехи.

Збірна України протягом гонки трималася у першій п'ятірці, однак провал Дмитра Підручного на останньому вогневому рубежі позбавив шанси національної команди на медалі.

Чемпіонат світу 2020

Антгольц-Антерсельва (Італія)

Змішана естафета

13 лютого

1. Норвегія (0+7) 1:02:27,7

2. Італія (0+6) +15,6

3. Чехія (0+2) +30,8

4. Німеччина (1+10) +49,2

5. Україна (1+7) +56,1

6. Росія (0+8) +59,4