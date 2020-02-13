 Штрафне коло Підручного позбавило Україну медалі на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Штрафне коло Підручного позбавило Україну медалі на чемпіонаті світу

Сьогодні 16:51 1934 1
Збірна України зайняла п’яте місце у змішаній естафеті на чемпіонаті світу
Штрафне коло Підручного позбавило Україну медалі на чемпіонаті світу
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 лютого, чемпіонату світу з біатлону 2020 відкривала змішана естафета.

Збірну України у гонці представляли - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний.

Гонку впевнено виграли норвежці. Другу сходинку посіла збірна Італії, третіми несподівано пройшли чехи.

Збірна України протягом гонки трималася у першій п'ятірці, однак провал Дмитра Підручного на останньому вогневому рубежі позбавив шанси національної команди на медалі.

Чемпіонат світу 2020
Антгольц-Антерсельва (Італія)
Змішана естафета
13 лютого
1. Норвегія (0+7)  1:02:27,7
2. Італія (0+6)  +15,6
3. Чехія (0+2)  +30,8
4. Німеччина (1+10)  +49,2
5. Україна  (1+7)  +56,1
6. Росія (0+8)  +59,4
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