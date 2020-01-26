Українець відзначив прогрес чоловічої збірної

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з біатлону вийшла на більш високий рівень і наздогнала жіночу команду.

Таку думку висловив лідер української збірної Дмитро Підручний.

"Приємно, що за останні роки чоловіча команда вийшла на більш високий рівень і наздогнала в цьому плані жінок. Або, можливо, вони трохи здали позиції. Вважаю, що чоловіча збірна виросла в цьому плані", - сказав Підручний.

Нагадаємо, Підручний і Прима провалили мас-старт у Поклюці. Українка Юлія Джима посіла 25 позицію в мас-старті.