Українка допустила промахи на перших трьох вогневих рубежах

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці відбувся жіночий мас-старт в рамках останнього змагального дня шостого етапу Кубка світу з біатлону.

Актуально: Підручний і Прима провалили мас-старт у Поклюці

Перемогу в гонці здобула шведка Ханна Еберг. Другою стала італійка Ліза Вітоцці, а трійку замкнула француженка Анаїс Бесконд.

Україну в цій гонці представляла Юлія Джима, яка завершила гонку на 25-й позиції. Українка допустила по одному промаху на перших трьох вогневих рубежах

Поклюка

Мас-старт. жінки

26 січня

1. Ханна Еберг (0+0+1+0) 34:14.4

2. Ліза Вітоцці (0+0+0+0) +6.5

3. Анаїс Бесконд (0+0+0+0) +27.6

...

25. Юлія Джима (1+1+1+0) +2:52.7

Нагадаємо, Підгрушна прокоментувала свою помилку, через яку дискваліфікували збірну України.