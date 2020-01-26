Джерело - Чемпіон.
У словенській Поклюці відбувся жіночий мас-старт в рамках останнього змагального дня шостого етапу Кубка світу з біатлону.
Актуально: Підручний і Прима провалили мас-старт у Поклюці
Перемогу в гонці здобула шведка Ханна Еберг. Другою стала італійка Ліза Вітоцці, а трійку замкнула француженка Анаїс Бесконд.
Україну в цій гонці представляла Юлія Джима, яка завершила гонку на 25-й позиції. Українка допустила по одному промаху на перших трьох вогневих рубежах
1. Ханна Еберг (0+0+1+0) 34:14.4
2. Ліза Вітоцці (0+0+0+0) +6.5
3. Анаїс Бесконд (0+0+0+0) +27.6
...
25. Юлія Джима (1+1+1+0) +2:52.7
Нагадаємо, Підгрушна прокоментувала свою помилку, через яку дискваліфікували збірну України.