 Джима провалила мас-старт на Кубку світу в Поклюці | Біатлон | Champion.com.ua
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Еберг здобула перемогу в мас-старті, Джима - 25

Сьогодні 16:38 277 0
Українка допустила промахи на перших трьох вогневих рубежах
Еберг здобула перемогу в мас-старті, Джима - 25
#Джима, #Мас-старт, #Кубок світу, #Еберг, #Вітоцці, #Бесконд

Джерело - Чемпіон.

У словенській Поклюці відбувся жіночий мас-старт в рамках останнього змагального дня шостого етапу Кубка світу з біатлону. 

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Перемогу в гонці здобула шведка Ханна Еберг. Другою стала італійка Ліза Вітоцці, а трійку замкнула француженка Анаїс Бесконд.

Україну в цій гонці представляла Юлія Джима, яка завершила гонку на 25-й позиції. Українка допустила по одному промаху на перших трьох вогневих рубежах

Поклюка 
Мас-старт. жінки
26 січня

1. Ханна Еберг (0+0+1+0) 34:14.4

2. Ліза Вітоцці (0+0+0+0) +6.5

3. Анаїс Бесконд (0+0+0+0) +27.6

...

25. Юлія Джима (1+1+1+0) +2:52.7

Нагадаємо, Підгрушна прокоментувала свою помилку, через яку дискваліфікували збірну України.

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