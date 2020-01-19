 Бринзак: На майбутнє розглядаємо варіант з єдиним тренером у дівчат | Біатлон | Champion.com.ua
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Бринзак: На майбутнє розглядаємо варіант з єдиним тренером у дівчат

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Керівник ФБУ - про підготовку українських біатлоністок
Бринзак: На майбутнє розглядаємо варіант з єдиним тренером у дівчат
#Бринзак, #Джима

Джерело - Чемпіон.

Якби сьогодні був мас-старт, то перша б виграла гонку, а молодша з сестер – стала б четвертою.

Про це президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю UA: БІАТЛОН.

"Дівчата готуються кожна по своїй програмі. Юлія Джима – з Урошем Велепецом, сестри Семеренко – з Григорієм Шамраєм, а Олена Підгрушна вже вирушила у Поклюку (Словенія), де їй треба пройти акліматизацію. Усі тренери досвідчені та знають, як підвести своїх підопічних до чемпіонату світу. І в них це непогано виходить. В Юлії Джими була гарна естафета, Віта з Валею добре попрацювали в гонці переслідування. Якби сьогодні був мас-старт, то перша б виграла гонку, а молодша з сестер – стала б четвертою.

На майбутнє розглядаємо варіант з єдиним тренером у дівчат, але все не так просто. Вони всі емоційні та зациклені на своїх думках і рішеннях. Більшість з основного складу зараз вже на фініші кар'єри. Зорієнтувати їх на іншу методику та підготовку непросто. Потрібно, щоб був тренер, якому вони цілком довірятимуть. Це дуже складне питання.

У чоловіків все набагато легше. Спочатку всі дівчата погоджуються з таким розкладом, а на практиці трапляються різні ситуації. То в них останній сезон, то новий тренер нас не знає, то не хочеться ризикувати, бо може не вийти. Ось такі думки одразу виникають в них в голові. Але треба пробувати, все може добре скластися. Будемо думати та вирішувати", - зазначив Бринзак.

Нагадаємо, збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу.

Раніше, Прима та Підручний опинилися у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу.

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