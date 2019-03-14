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Підручний: Хотілося медалі, у нас були всі шанси

Сьогодні 21:07 174 0
Підручний: Хотілося медалі, у нас були всі шанси

Україна хотіла здобути медаль у одиночному міксті на чемпіонаті світу.

Про це заявив Дмитро Підручний після гонки.

"Звичайно, хотілося медалі, у нас були всі шанси, щоб зробити це. Але суперники сьогодні були дуже сильні, це чемпіонат світу, всі виставили найсильніші склади. Боротися було важко, що в першій частині гонки, що в другій, лідери дуже сильно бігли. Практично "на зубах" за ними тримався. Налаштовувався на стрільбу, вона вдалася, вперше відпрацював на чотири нулі, радий, що це вдалася. За швидкістю також досить непогано", - заявив лідер української команди.

Нагадаємо, Абрамова здобуло золото на етапі Кубка IBU.

Тим часом Фуркад може завершити кар'єру наприкінці сезону.

Джерело - UA: Біатлон.

#Підручний, #Естерсунд, #чемпіонат світу
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