Фуркад може завершити кар'єру в кінці сезону

Французький біатлоніст Сімон Фуркад може завершити кар'єру.

Слова француза наводить Ski-Nordique.

"Думаю, я добре показую себе на лижні, але не настільки, щоб сподіватися на високі місця. Мені б хотілося виступати трохи краще. Бути не в топ-20, а в топ-10.

Швидше за все, чемпіонат світу для мене закінчений. Зараз почну підготовку до наступного етапу Кубка світу в Осло.

У мене було бажання завершити кар'єру в 2020 році в Антхольці. Там пройшов мій перший чемпіонат світу, там міг би пройти і останній. Втім, не виключаю, що світова першість в Естерсунді може стати для мене останньою", - сказав Фуркад.