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Фуркад може завершити кар'єру в кінці сезону

Сьогодні 14:07 598 0
Французький біатлоніст займає 35-е місце в загальному заліку Кубку світу
Фуркад може завершити кар'єру в кінці сезону
Симон Фуркад

Французький біатлоніст Сімон Фуркад може завершити кар'єру.

Слова француза наводить Ski-Nordique.

"Думаю, я добре показую себе на лижні, але не настільки, щоб сподіватися на високі місця. Мені б хотілося виступати трохи краще. Бути не в топ-20, а в топ-10.

Швидше за все, чемпіонат світу для мене закінчений. Зараз почну підготовку до наступного етапу Кубка світу в Осло.

У мене було бажання завершити кар'єру в 2020 році в Антхольці. Там пройшов мій перший чемпіонат світу, там міг би пройти і останній. Втім, не виключаю, що світова першість в Естерсунді може стати для мене останньою", - сказав Фуркад.

У загальному заліку Кубку світу поточного сезону Фуркад-старший займає 35-е місце.

Нагадаємо, напередодні Мартен Фуркад показав найгірший результат у кар'єрі.

Також Бо став володарем малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках.

Джерело - Ski-Nordique.

#Фуркад, #Кубок світу
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