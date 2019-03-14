Фуркад може завершити кар'єру в кінці сезону

Французький біатлоніст Сімон Фуркад може завершити кар'єру.
Слова француза наводить Ski-Nordique.
"Думаю, я добре показую себе на лижні, але не настільки, щоб сподіватися на високі місця. Мені б хотілося виступати трохи краще. Бути не в топ-20, а в топ-10.
Швидше за все, чемпіонат світу для мене закінчений. Зараз почну підготовку до наступного етапу Кубка світу в Осло.
У мене було бажання завершити кар'єру в 2020 році в Антхольці. Там пройшов мій перший чемпіонат світу, там міг би пройти і останній. Втім, не виключаю, що світова першість в Естерсунді може стати для мене останньою", - сказав Фуркад.
У загальному заліку Кубку світу поточного сезону Фуркад-старший займає 35-е місце.
Нагадаємо, напередодні Мартен Фуркад показав найгірший результат у кар'єрі.
Також Бо став володарем малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках.
Джерело - Ski-Nordique.