Українці не було рівних у спринтерській гонці

У спринтерській гонці на Кубкові IBU в італійському Мартелл-валь-Мартелло українка Ольга Абрамова здобула перемогу.

Українська спортсменка пройшла чисто усі вогневі рубежі, завдяки чому забезпечила собі першу сходинку. У найближчої переслідувачки росіянки Крістіни Рєзцової вона виграла майже 24 секунди. Трійку лідерів замкнула шведка Джоанна Скотхайм.

Ще одна українка Надія Бєлкіна потрапила до ТОП-10 та посіла восьму сходинку. Яна Бондар стала 17-ю. А Дар'я Блашко посіла 37 позицію.

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Кубок IBU

Мартелл-валь-Мартелло, Італія

Спринт, 7,5 км

Жінки

1. Ольга Абрамова (Україна) (0+0) 23:14,7

2. Крістіна Резцова (1+0) +23,9

3. Джоанна Скоттхайм (0+0) +25,1

...

8. Надія Бєлкіна (Україна) (1+1) +47,6

17. Яна Бондар (Україна) (2+2) +1:24,5

37. Дар'я Блашко (Україна) (1+1) +2:41,0

Нагадаємо, двоє українців фінішували у ТОП-20 Кубка IBU.

Тим часом Бо став володарем малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках.

Джерело - Чемпіон.