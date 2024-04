НБА визначилася з найкращими гравцями в конференціях у березні

Національна баскетбольна асоціація (НБА) назвала найкращих баскетболістів за місяць березень у Західній та Східній конференціях.

Захисник Далласа Маверікс Лука Дончич став найкращим гравцем у Західній конференції, а розігруючий Нью-Йорк Нікс Джайлен Брансон - у Східній.

Про це організація інформує у Х (колишній Twitter).

Словенець Дончич допоміг своїй команді досягти результату 11-4, набираючи у середньому за матч у березні 32,5 очка, 10,1 підбирання та 10,1 передачі.

Американець Брансон набирав 28,8 очка при 48,1% з гри та робив 5,8 передачі у минулому місяці в середньому за матч. Нікс виграли 9 зустрічей із 14-ти.

