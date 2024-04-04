Головне
Російський боєць ММА: Буду захищати Україну в складі американських морських котиків
Сьогодні 11:29 372
Дзюдоїстка, яка пішла до ЗСУ в 18 років, слідом за батьком: Моє дитинство — тут
Сьогодні 11:57 199
Відоме місце України в оновленому рейтингу ФІФА
Сьогодні 11:39 361
Серед кримських колаборантів немає кандидатів виступати на Олімпіаді-2024, але Аксьонов робить із цього "перемогу"
Сьогодні 11:01 319
Стало відомо, коли зіграє Світоліна на турнірі в Чарльстоні у перенесеному через дощ матчі
Сьогодні 10:19 278
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:32 7067
Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні
Сьогодні 07:09 764
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ
Сьогодні 00:12 9156
Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Вчора 20:56 572
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Вчора 19:54 8632
Прямі трансляції

НБА визначилася з найкращими гравцями в конференціях у березні

Сьогодні 12:47 155 0
НБА визначилася з найкращими гравцями в конференціях у березні
Фото:Forbes
#NBA, #Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна асоціація (НБА) назвала найкращих баскетболістів за місяць березень у Західній та Східній конференціях.

Захисник Далласа Маверікс Лука Дончич став найкращим гравцем у Західній конференції, а розігруючий Нью-Йорк Нікс Джайлен Брансон - у Східній.

Про це організація інформує у Х (колишній Twitter).

Словенець Дончич допоміг своїй команді досягти результату 11-4, набираючи у середньому за матч у березні 32,5 очка, 10,1 підбирання та 10,1 передачі.

Американець Брансон набирав 28,8 очка при 48,1% з гри та робив 5,8 передачі у минулому місяці в середньому за матч. Нікс виграли 9 зустрічей із 14-ти.

Нагадаємо, Дончич установив рекорд НБА за трипл-даблами.

Раніше ми писали, що НБА оновила рейтинг претендентів на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 12252
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 17407
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 15438 3
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ 9156
Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу 23549 1
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 44327 4
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57453 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16511 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92517
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10932 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107900
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160356