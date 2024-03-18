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НБА оновила рейтинг претендентів на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату

Одноклубник українця Михайлюка - у топ-5
Сьогодні 08:37 134 0
НБА оновила рейтинг претендентів на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату
#Янніс Адетокумбо, #Святослав Михайлюк, #Лука Дончич, #Нікола Йокич, #Шей Гілджес-Александер, #Джейсон Тейтум

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна асоціація опублікувала новий рейтинг претендентів на звання найкращого гравця поточного сезону (MVP).

Лідером залишається чинний чемпіон та МВП фінальної серії НБА, сербський центрфорвард Нікола Йокич. Він у середньому за гру набирає 26 очок, 12,2 підбирання та 9,1 передачі, що дуже близько до показника трипл-даблу.

Слідом за центровим розмістилися Шей Гілджес-Александер із Оклахоми та грек Янніс Адетокумбо з Мілуокі.

У топ-5 також потрапив одноклубник українця Святослава Михайлюка Джейсон Тейтум (5-те місце) та універсал Далласа Лука Дончич, який завдяки останнім перфомансам обійшов Тейтума і посів четверту сходинку.

Рейтинг претендентів на МВП НБА:

  1. Нікола Йокич (Денвер)
  2. Шей Гілджес-Александер (Оклахома)
  3. Янніс Адетокумбо (Мілуокі)
  4. Лука Дончич (Даллас)
  5. Джейсон Тейтум (Бостон)

Нагадаємо, минулої ночі Михайлюк допоміг Бостону перемогти Вашингтон, українець зіграв рекордні для себе хвилини у сезоні та набрав 9 очок, 5 підбирань і 2 асисти.

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