НБА оновила рейтинг претендентів на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату

Одноклубник українця Михайлюка - у топ-5

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна асоціація опублікувала новий рейтинг претендентів на звання найкращого гравця поточного сезону (MVP).

Лідером залишається чинний чемпіон та МВП фінальної серії НБА, сербський центрфорвард Нікола Йокич. Він у середньому за гру набирає 26 очок, 12,2 підбирання та 9,1 передачі, що дуже близько до показника трипл-даблу.

Слідом за центровим розмістилися Шей Гілджес-Александер із Оклахоми та грек Янніс Адетокумбо з Мілуокі.

У топ-5 також потрапив одноклубник українця Святослава Михайлюка Джейсон Тейтум (5-те місце) та універсал Далласа Лука Дончич, який завдяки останнім перфомансам обійшов Тейтума і посів четверту сходинку.

Рейтинг претендентів на МВП НБА:

Нікола Йокич (Денвер) Шей Гілджес-Александер (Оклахома) Янніс Адетокумбо (Мілуокі) Лука Дончич (Даллас) Джейсон Тейтум (Бостон)

Нагадаємо, минулої ночі Михайлюк допоміг Бостону перемогти Вашингтон, українець зіграв рекордні для себе хвилини у сезоні та набрав 9 очок, 5 підбирань і 2 асисти.