Дончич встановив рекорд у НБА за трипл-даблами

Джерело - Чемпіон.

Словенський розігруючий Далласа Лука Дончич став першим баскетболістом в історії НБА, якому вдалося оформити шість поспіль трипл-даблів із 30+ очками.

Захисник Далласа у переможному матчі проти Детройта (142:124) набрав 39 очок, 10 передач і 10 підбирань, 3 перехоплення і 2 блок-шоти.

До цього подібне досягнення встановлював Рассел Вестбрук, який оформив п'ять поспіль трипл-даблів з 30 та більше очками.

Нагадаємо, минулої ночі Бостон без українця Святослава Михайлюка обіграв Фінікс.

Раніше Дніпро переміг волинський Старий Луцьк, а дубль Прометея вирвав перемогу в Київ-Баскета в півфіналі Кубку України.