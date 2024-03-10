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Дончич встановив рекорд у НБА за трипл-даблами

Сьогодні 10:55 146 0
Дончич встановив рекорд у НБА за трипл-даблами
Фото - Getty Images
#Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Словенський розігруючий Далласа Лука Дончич став першим баскетболістом в історії НБА, якому вдалося оформити шість поспіль трипл-даблів із 30+ очками. 

Захисник Далласа у переможному матчі проти Детройта (142:124) набрав  39 очок, 10 передач і 10 підбирань, 3 перехоплення і 2 блок-шоти.

До цього подібне досягнення встановлював Рассел Вестбрук, який оформив п'ять поспіль трипл-даблів з 30 та більше очками.

Нагадаємо, минулої ночі Бостон без українця Святослава Михайлюка обіграв Фінікс.

Раніше Дніпро переміг волинський Старий Луцьк, а дубль Прометея вирвав перемогу в Київ-Баскета в півфіналі Кубку України.

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