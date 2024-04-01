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Леброн вдруге повторив досягнення Джордана в НБА

Сьогодні 11:44 135 0
Леброн вдруге повторив досягнення Джордана в НБА
Фото: SBC Sport
#Бруклін, #Леброн Джеймс, #Лейкерс, #Майкл Джордан

Джерело - ESPN.

Лідер Лейкерс, захисник Леброн Джеймс набрав 40 очок у переможному матчі НБА з Брукліном (116:104). Він повторив досягнення легендарного Майкла Джордана, який після 39 років у кількох іграх набирва по 40+ очок.

Про це повідомляє ESPN.

Джеймс уже зробив це двічі, Джордан, який виступав до 40 років - тричі.

До 40 набраних очок за "озерників" Леброн додав 9 підбирань і 5 асистів.

Відео

Джеймс реалізував 13 із 17 кидків з гри та встановив клубний рекорд за триочковими. Він став першим гравцем в історії Лос-Анджелес Лейкерс, який реалізував 9 триочкових при 90% реалізації (9 із 10 спроб). 

Раніше ми писали, що Лука Дончич видав потужний перфоманс у грі за клуб минулої ночі. А український центровий Олексій Лень допоміг Сакраменто перемогти  Юту.

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