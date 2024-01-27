Дончич повторив 4 результат в історії НБА за набраними очками

Джерело - Чемпіон.
Розігруючий Далласа Лука Дончич набрав 73 очки в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Атланти (143:148).
Також на рахунку словенця 10 підбирань, 7 передач та 1 перехоплення за 45 хвилин на майданчику.
73 очки – це повторення 4-го результату в історії НБА. Раніше 73 очки набирали Вілт Чемберлен та Девід Томпсон.
Рекордсменом НБА залишається Вілт Чемберлен, який набирав 100 очок.
Wilt Chamberlain – 03.02.62, PHI v NY: 100 points— NBA History (@NBAHistory) January 27, 2024
Kobe Bryant – 01.22.06, LAL v TOR: 81 points
Wilt Chamberlain – 12.08.61, PHI v LA: 78 points
Luka Doncic - 01.26.24, DAL v ATL: 73 points
David Thompson – 04.09.78, DEN v DET: 73 points
Wilt Chamberlain – 11.16.72, SF v NY: 73… https://t.co/suBcgOx9h6 pic.twitter.com/ogF6HppDMs
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