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Дончич повторив 4 результат в історії НБА за набраними очками

Рекордсменом НБА залишається Вілт Чемберлен, який набирав 100 очок
Сьогодні 09:54 376 0
Дончич повторив 4 результат в історії НБА за набраними очками
Фото: Getty Images
#Даллас, #Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Далласа Лука Дончич набрав 73 очки в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Атланти (143:148).

Також на рахунку словенця 10 підбирань, 7 передач та 1 перехоплення за 45 хвилин на майданчику.

73 очки – це повторення 4-го результату в історії НБА. Раніше 73 очки набирали Вілт Чемберлен та Девід Томпсон.

Рекордсменом НБА залишається Вілт Чемберлен, який набирав 100 очок.

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