Даллас переграв Атланту, Кліпперс переміг Торонто: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
27 січня
Атланта – Даллас 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40)
Індіана – Фінікс 133:131 (31:40, 39:40, 35:34, 28:17)
Шарлотт – Г'юстон 104:138 (28:30, 25:25, 25:44, 26:39)
Торонто – Кліпперс 107:127 (20:29, 32:37, 29:29, 26:32)
Мемфіс – Орландо 107:106 (31:31, 37:28, 22:25, 17:22)
Мілвокі – Клівленд 100:112 (28:30, 29:24, 20:26, 23:32)
Новий Орлеан – Оклахома 83:107 (24:22, 17:28, 23:27, 19:30)
Сан-Антоніо – Портленд 116:100 (26:33, 36:24, 26:21, 28:22)