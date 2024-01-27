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Даллас переграв Атланту, Кліпперс переміг Торонто: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:36 201 0
Даллас переграв Атланту, Кліпперс переміг Торонто: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
27 січня

Атланта – Даллас 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40)

Індіана – Фінікс 133:131 (31:40, 39:40, 35:34, 28:17)

Шарлотт – Г'юстон 104:138 (28:30, 25:25, 25:44, 26:39)

Торонто – Кліпперс 107:127 (20:29, 32:37, 29:29, 26:32)

Мемфіс – Орландо 107:106 (31:31, 37:28, 22:25, 17:22)

Мілвокі – Клівленд 100:112 (28:30, 29:24, 20:26, 23:32)

Новий Орлеан – Оклахома 83:107 (24:22, 17:28, 23:27, 19:30)

Сан-Антоніо – Портленд 116:100 (26:33, 36:24, 26:21, 28:22)

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