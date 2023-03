Леброн можливо поїхав до Німеччини заради терапії

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс поїхав до Німеччини заради лікування збагаченою тромбоцитами плазмою.

Про це повідомляє журналіст Леднон Б'юфорд.

Суть полягає в тому, що у пацієнта беруть зразок крові та проганяють його через центрифугу, щоб відділити збагачену тромбоцитами плазму і ввести її у травмоване місце. Після цього тромбоцити мають виділити фактори росту, які стимулюють відновлення пошкодженої тканини.

Джеймс отримав травму стопи під час матчу проти Далласа.

Per an NBA Source, it’s possible that Lakers’ F LeBron James went to Germany to receive PRP treatment [Platelet-Rich Plasma Therapy], but that procedure can now be performed in the US.



According to Dennis Schroder [via @mcten], James is doing three sessions a day to try to get… https://t.co/dyhSHlybys pic.twitter.com/BcjAsKWdPi