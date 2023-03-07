Головне
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво
Сьогодні 16:54 693
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією
Сьогодні 16:54 3053 1
«Челсі» - «Боруссія» Д. Кому вихід до чвертьфіналу потрібен більше?
Сьогодні 16:54 157
Челсі - Боруссія: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 16:46 1098
Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні
Сьогодні 15:11 1311
Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком
Сьогодні 13:56 1833
Усик присвятив вірш розстріляному військовополоненому
Сьогодні 11:14 426
Усик: Зеленський - єдиний президент, який не кинув свій народ
Сьогодні 10:10 478
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Індіан-Веллс
Сьогодні 08:22 468
Ковалець визнаний найкращим тренером 16-го туру УПЛ
Вчора 21:52 387
Прямі трансляції

Стали відомі терміни відновлення Леброна

Сьогодні 14:53 233 0
Леброн може пропустити понад 3 тижні
Стали відомі терміни відновлення Леброна
Фото - gettyimages
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Стали відома деталі відновлення форварда Лейкерс Леброна Джеймса.

Про це повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія

"Три тижні до наступного обстеження Леброна. Я не знаю, чи думають Лейкерс, що він повернеться через 3 тижні – ймовірно, він пропустить більше", - сказав Чаранія.

Цього сезону гравець взяв участь у 47 матчах, набираючи в середньому 29,5 очка, роблячи 8,4 підбирання та 6,9 передачі при загальному відсотку реалізації кидків з гри 50,1, триочкових - 30,8.

Нагадаємо, Леброн травмувався під час матчу проти Далласа (111:108) 26 лютого.

Коментарі ()
Популярне зараз
Супряга потрапив у ДТП напередодні матчу з Інгульцем Супряга потрапив у ДТП напередодні матчу з Інгульцем 2776
Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком 1833
Міжнародна федерація гімнастики відсторонила головну тренерку збірної росії Міжнародна федерація гімнастики відсторонила головну тренерку збірної росії 1650
Аль-Айн Реброва вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ Аль-Айн Реброва вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ 2457
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 2147
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією 3053 1
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146112 7
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44177
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23290
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 15729
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 27923
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16910