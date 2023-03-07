Стали відомі терміни відновлення Леброна

Леброн може пропустити понад 3 тижні

Джерело - Чемпіон.

Стали відома деталі відновлення форварда Лейкерс Леброна Джеймса.

Про це повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія

"Три тижні до наступного обстеження Леброна. Я не знаю, чи думають Лейкерс, що він повернеться через 3 тижні – ймовірно, він пропустить більше", - сказав Чаранія.

Цього сезону гравець взяв участь у 47 матчах, набираючи в середньому 29,5 очка, роблячи 8,4 підбирання та 6,9 передачі при загальному відсотку реалізації кидків з гри 50,1, триочкових - 30,8.

Нагадаємо, Леброн травмувався під час матчу проти Далласа (111:108) 26 лютого.