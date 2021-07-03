 Прометей продовжив контракт з американським форвардом | Баскетбол | Champion.com.ua
Англія розгромила Україну у чвертьфіналі Євро-2020
Вчора 23:50 1086 1
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 00:00 18018
Україна - Англія: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:55 3087
Євро-2020. Україна - Англія 0:4. Як це було
Вчора 23:50 34573 3
Данія обіграла Чехію та вийшла у півфінал Євро-2020
Вчора 20:57 3318
Євро-2020. Збірна України - збірна Англії: матч-центр
Вчора 20:44 6633
Шевченко назвав склад збірної України на матч з Англією
Вчора 20:41 2547
Шахтар підписав нападника Дженоа - ЗМІ
Вчора 19:54 1537
Помер легендарний український тренер зі спортивної гімнастики
Вчора 19:41 3510
Металіст та Минай можуть розпочати сезон в УПЛ
Вчора 19:12 1096
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Збірна України поступається Англії після першого тайму, пропустили вже на 4-й хвилині
Збірна України поступається Англії після першого тайму, пропустили вже на 4-й хвилині Андрій Твердохліб
Вчора 22:59 647
Жахливі хащі: у мережі показали як виглядає Донбас Арена
Жахливі хащі: у мережі показали як виглядає Донбас Арена Андрій Твердохліб
Вчора 21:09 985
Відео дня. 5-річні сестри-близнючки вболівають за збірну в Римі, Шевченко не залишився осторонь
Відео дня. 5-річні сестри-близнючки вболівають за збірну в Римі, Шевченко не залишився осторонь Андрій Твердохліб
Вчора 18:58 2701
Збірна України вже перемагала збірну Англії після фантастичного пострілу Назаренка
Збірна України вже перемагала збірну Англії після фантастичного пострілу Назаренка Андрій Твердохліб
Вчора 18:29 511
Володимир Кличко: Сподіваюся, голкіпер збірної Англії пропустить гол
Володимир Кличко: Сподіваюся, голкіпер збірної Англії пропустить гол Андрій Твердохліб
Вчора 17:47 434
Шевченко забивав у ворота збірної Англії. Хто підхопить естафету?
Шевченко забивав у ворота збірної Англії. Хто підхопить естафету? Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 362
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 15:56 739
Манчіні переграв Мартінеса та вивів Італію до півфіналу Євро-2020
Манчіні переграв Мартінеса та вивів Італію до півфіналу Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 15:25 429
Гол Коноплянки в ворота збірної Англії - найкращий в історії збірної України
Гол Коноплянки в ворота збірної Англії - найкращий в історії збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 13:58 1347
Героям слава! Віталій Кличко побажав успіху збірній України
Героям слава! Віталій Кличко побажав успіху збірній України Андрій Твердохліб
Вчора 13:52 350
Відео дня. Збірна Італії підтримала травмованого Спінаццолу після перемоги над Бельгією
Відео дня. Збірна Італії підтримала травмованого Спінаццолу після перемоги над Бельгією Стас Лысак
Вчора 12:45 300
Зінченко вийде на поле проти свого друга, кар'єру якого ледь не завершив Коноплянка 8 років тому
Зінченко вийде на поле проти свого друга, кар'єру якого ледь не завершив Коноплянка 8 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 11:10 9207
Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії
Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії Андрій Твердохліб
02.07.2021 13:56 2701 1
Маліновський дав інтерв'ю українською мовою
Маліновський дав інтерв'ю українською мовою Андрій Твердохліб
02.07.2021 13:15 51836 6
Єднання з фанатами: як збірна України позичила в ісландців фірмовий клич
Єднання з фанатами: як збірна України позичила в ісландців фірмовий клич Стас Лысак
02.07.2021 12:00 2524
Рашфорд: Зірка Манчестер Юнайтед та герой Англії у 23 роки
Рашфорд: Зірка Манчестер Юнайтед та герой Англії у 23 роки Стас Лысак
02.07.2021 10:00 449
Євро-2020. Англії вистачить потужності, щоб відправити Україну додому
Євро-2020. Англії вистачить потужності, щоб відправити Україну додому Стас Лысак
02.07.2021 09:00 1009
Польські коментатори збожеволіли від переможного голу Довбика
Польські коментатори збожеволіли від переможного голу Довбика Андрій Твердохліб
01.07.2021 23:56 60335
Вибратися з дна: як збірна України виступала на Євро-2020
Вибратися з дна: як збірна України виступала на Євро-2020 Стас Лысак
01.07.2021 23:49 738
Роман Бебех стримав обіцянку та пофарбував волосся після перемоги збірної України
Роман Бебех стримав обіцянку та пофарбував волосся після перемоги збірної України Андрій Твердохліб
01.07.2021 22:36 1068 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Прометей продовжив контракт з американським форвардом

Вчора 22:13 158 0
Прометей зберіг ключового гравця
Прометей продовжив контракт з американським форвардом
#Прометей

Джерело - ukrbasket.net.

Чинний чемпіон України Прометей ще на один сезон подовжив угоду з американським форвардом Ді Джеєм Стефенсом. 

Про це розповів президент клубу Володимир Дубинський.

Минулого сезону 30-річний Стефенс був одним із лідерів чемпіонського складу Прометея. Зіграв 48 поєдинків в українській Суперлізі. Гравець набирав 12,0 очка, робив 5,4 підбирання та 1,8 передачі у середньому за матч.

Стефенс є дворазовим чемпіон України. Перший титул він виборов 2017 року у складі київського Будівельника.

Нагадаємо, Прометей планує організувати матчі Ліги чемпіонів у Запоріжжі.

Коментарі ()