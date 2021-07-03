Прометей продовжив контракт з американським форвардом

Прометей зберіг ключового гравця

Чинний чемпіон України Прометей ще на один сезон подовжив угоду з американським форвардом Ді Джеєм Стефенсом.

Про це розповів президент клубу Володимир Дубинський.

Минулого сезону 30-річний Стефенс був одним із лідерів чемпіонського складу Прометея. Зіграв 48 поєдинків в українській Суперлізі. Гравець набирав 12,0 очка, робив 5,4 підбирання та 1,8 передачі у середньому за матч.

Стефенс є дворазовим чемпіон України. Перший титул він виборов 2017 року у складі київського Будівельника.

Нагадаємо, Прометей планує організувати матчі Ліги чемпіонів у Запоріжжі.