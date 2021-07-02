БК Прометей планує організувати матчі Ліги чемпіонів у Запоріжжі

Чемпіон України Прометей клуб подав заявку на участь команди в Лізі чемпіонів, де Прометей стартуватиме в кваліфікації.

Про це заявив президент клубу Володимир Дубинський.

"Ми посилено реконструюємо майбутню арену Прометея. Маємо встигнути до кінця липня. Уже на початку серпня приїздитимуть спортсмени на збори.

Подали заявку на участь в Лізі чемпіонів. Жеребкування відбудеться 7 липня. Дізнаємося, з ким гратимемо в баблі з шести команд з 13 вересня. Лише одна команда з шести вийде в груповий етап Ліги чемпіонів.

Подаємо заявку на право проведення баблу в Запоріжжі. І далі почну вас радувати новинами та підписаннями нових гравців", - зазначив Дубинський.