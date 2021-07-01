Київ-Баскет підписав першого легіонера цього міжсезоння в Суперлізі

Це вже третій новачок для київського клубу

Київ-Баскет підписав 24-річного американського форварда Джулана Вашингтона (206 см; 95 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Студентську кар’єру в NCAA Вашингтон провів у командах університетів Луїзіани та Тенессі, загалом провівши 122 поєдинки за чотири сезони.

Повноцінну професійну кар’єру Джулан розпочав минулого сезону у складі грузинського Руставі, допомігши команді стати чемпіоном Грузії вперше за 11 років.

У 19 проведених зустрічах Вашингтон набирав у середньому 13.8 очка, а також робив 9.3 підбирання та 1.3 передачі.

Нагадаємо, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.