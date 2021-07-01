 Київ-Баскет підписав першого легіонера цього міжсезоння в Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
Костюк - Севастова: онлайн-трансляція матчу другого кола Wimbledon. LIVE
Сьогодні 14:19 1479
Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020
Сьогодні 14:43 2046
Призначено арбітрів на матч Україна - Англія
Сьогодні 12:22 1145
Денисов: Група смерті роз'їхалася по домівках, а Україна вийшла в 1/4 фіналу
Сьогодні 11:24 982
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 10:08 14255
Моурінью: Раджу Англії заспокоїтися і зосередитися на грі з Україною
Сьогодні 09:09 2774
Динамо зацікавилося нападником збірної Хорватії
Сьогодні 08:39 2633
Збірна України прибула до Рима
Сьогодні 01:50 2164
Світоліна - Лінетт: онлайн-трансляція матчу другого кола Wimbledon. LIVE
Сьогодні 00:36 889
Екстренер Вулвергемптона очолив Тоттенгем
Вчора 22:38 546
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:53 561
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:33 1445
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою Valeriy Ruchka
Вчора 22:08 662
Білий африканець став героєм України на Євро-2020
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 2315
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам? Дима Копий
Вчора 15:54 227
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:53 828
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор Valeriy Ruchka
Вчора 10:39 6481 6
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 09:31 2118 1
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю Андрій Твердохліб
Вчора 03:55 2104
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно Андрій Твердохліб
Вчора 03:29 2182
Прямі трансляції
Навколо спорту

Київ-Баскет підписав першого легіонера цього міжсезоння в Суперлізі

Сьогодні 14:40 132 0
Це вже третій новачок для київського клубу
Київ-Баскет підписав першого легіонера цього міжсезоння в Суперлізі
#Київ-Баскет

Джерело - fbu.ua.

Київ-Баскет підписав 24-річного американського форварда Джулана Вашингтона (206 см; 95 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Студентську кар’єру в NCAA Вашингтон провів у командах університетів Луїзіани та Тенессі, загалом провівши 122 поєдинки за чотири сезони.

Повноцінну професійну кар’єру Джулан розпочав минулого сезону у складі грузинського Руставі, допомігши команді стати чемпіоном Грузії вперше за 11 років.

У 19 проведених зустрічах Вашингтон набирав у середньому 13.8 очка, а також робив 9.3 підбирання та 1.3 передачі.

Нагадаємо, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.

Коментарі ()