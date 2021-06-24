Київ-Баскет підписав форварда збірної України

Войналович гратиме за київський клуб

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет уклав угоду із 21-річним українським форвардом Андрієм Войналовичем, який до цього протягом останніх чотирьох сезонів захищав кольори южненського Хіміка.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Андрій провів за Хімік повноцінних чотири сезони, хоча починав займатися баскетболом у Києві. Його школою був СДЮСШОР-16 (тренер Леся Полуяхтова). У складі Хіміка Войналович вигравав Суперлігу та ставав володарем Кубка України.

В поточному сезоні Войналович провів 38 поєдинків, у яких в середньому за гру набирав 9,8 очок, робив 3,1 підбирання та 1.2 передачі.

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