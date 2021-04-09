Київ-Баскет в овертаймі дотиснув Тернопіль у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Тернопіль у матчі регулярного чемпіонату Суперліги вдома поступився Київ-Баскету.
Доля матчу вирішалась в овертаймі, де кияни дотиснули тернополян.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
09 квітня
Тернопіль – Київ-Баскет 89:91 (18:23, 18:24, 18:24, 29:12, 6:8)
Тернопіль: Буренко 12 очок + 7 підбирань + 8 передач, Югба 19 очок + 15 підбирань + 8 передач, Агафонов 18 очок + 1 підбирань + 3 передач, Кальніченко 15 очок + 1 підбирань
Київ-Баскет: Янг 10 очок + 2 підбирань + 5 передач, Коренюк 15 очок + 14 підбирань, Близнюк 15 очок + 2 підбирань + 2 передач, Ковальов 10 очок + 2 підбирань + 1 передач, Мессі 18 очок + 3 підбирань + 3 передач
Раніше, Хімік у напруженому матчі обіграв Запоріжжя у Суперлізі.