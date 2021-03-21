Тернопіль впевнено переграв Одесу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У рамках української баскетбольної Суперліги Тернопіль зустрічався з Одесою.
Господарі святкували перемогу з рахунком 80:68.
Тернопіль - Одеса 80:68 (21:18, 20:16, 20:17, 19:17)
Тернопіль: Боуі 17 очок + 5 підбирань + 4 передач, Югба 10 очок + 9 підбирань + 2 передач, Агафонов 12 очок + 6 підбирань + 3 передач, Кольченко 6 очок + 1 підбирань + 4 передач, Келхон 10 очок + 1 підбирань + 2 передач
Одеса: Кондраков 6 очок + 2 підбирань + 6 передач, Артамонов 10 очок + 5 передач, Браун 17 очок + 5 підбирань + 3 передач, Блейлок 6 очок + 6 підбирань, Бріджман 6 очок + 4 підбирань + 1 передач, Прокопенко 5 очок + 4 підбирань + 1 передач
Раніше, Київ-Баскет на характері переміг Хімік у Суперлізі.