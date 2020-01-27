 Мемфіс здолав Фінікс, Атланта переграла Вашингтон. Результати матчів НБА. ВІДЕО | Баскетбол | Champion.com.ua
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Мемфіс здолав Фінікс, Атланта переграла Вашингтон. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:40 152 0
У НБА зіграно 8 матчів
Мемфіс здолав Фінікс, Атланта переграла Вашингтон. Результати матчів НБА
#НБА, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації був зіграний черговий матч регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
27 січня

Денвер – Х'юстон 117:110 (27:36, 30:23, 33:30, 27:21)

Сан-Антоніо – Торонто 106:110 (21:37, 30:26, 34:23, 21:24)

Мемфіс – Фінікс 114:109 (30:18, 26:27, 25:33, 33:31)

Орландо – Кліпперс 97:112 (28:26, 24:28, 20:31, 25:27)

Нью-Йорк – Бруклін 110:97 (30:28, 25:24, 30:24, 25:21)

Атланта – Вашингтон 152:133 (31:33, 47:39, 41:30, 33:31)

Новий Орлеан – Бостон 123:108 (32:20, 30:22, 29:39, 32:27)

Портленд – Індіана 139:129 (36:27, 30:29, 40:37, 33:36)

Раніше, Михайлюк у ТОП-5 рейтингу НБА за унікальним показником.

Нагадаємо, Торонто обіграло Філадельфію.

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