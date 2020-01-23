Торонто обіграв Філадельфію, перемоги Лейкерс та Бостона. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації був зіграний черговий матч регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
23 січня
Орландо - Оклахома 114:120 (21:24, 30:36, 38:32, 25:28)
Торонто - Філадельфія 107:95 (26:35, 24:15, 26:22, 31:23)
Бостон - Мемфіс 119:95 (25:27, 33:17, 41:19, 20:32)
Маямі - Вашингтон 134:129 (30:27, 39:23, 21:33, 28:35, 16:11 ОТ)
Нью-Йорк Нікс - Лос-Анджелес Лейкерс 92:100 (25:28, 23:20, 22:28, 22:24)
Х'юстон - Денвер 121:105 (35:28, 25:15, 32:28, 29:34)
Чикаго - Міннесота 117:110 (35:26, 24:26, 22:27, 36:31)
Фінікс - Індіана 87:112 (24:30, 24:24, 17:29, 22:29)
Новий Орлеан - Сан-Антоніо 117:121 (24:31, 27:29, 31:34, 35:27)
Голден Стейт - Юта 96:129 (17:31, 26:34, 26:35, 27:29)
Раніше, Михайлюк набрав 13 очок у матчі із Сакраменто.
Нагадаємо, Михайлюк у ТОП-5 рейтингу НБА за унікальним показнико