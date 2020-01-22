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Михайлюк у ТОП-5 рейтингу НБА за унікальним показником

Сьогодні 15:55 451 0
Український баскетболіст ефективніше виконує дальні кидки
Михайлюк у ТОП-5 рейтингу НБА за унікальним показником
#Михайлюк, #Детройт, #НБА

Джерело - sport.ua.

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк посів третє місце в НБА серед гравців, які краще кидають триочкові, ніж двоочкові.

Під час сезону українець реалізує дальні кидки з показником 43.4%, тоді як двоочкові - 42.5%.

Лідером за цим показником є Джей Джей Редік, відсоток триочкових якого становить 46.0%, а двоочкові 42.8%.

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком поступився Вашингтону.

Раніше, Ліллард встановив історичне досягнення в НБА.

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