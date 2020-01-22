Михайлюк у ТОП-5 рейтингу НБА за унікальним показником

Джерело - sport.ua.
Український захисник Детройта Святослав Михайлюк посів третє місце в НБА серед гравців, які краще кидають триочкові, ніж двоочкові.
Під час сезону українець реалізує дальні кидки з показником 43.4%, тоді як двоочкові - 42.5%.
Лідером за цим показником є Джей Джей Редік, відсоток триочкових якого становить 46.0%, а двоочкові 42.8%.
There are 5 players shooting better from three than from two this season (min 100 3PA)— StatMuse (@statmuse) January 21, 2020
JJ Redick
46.0 3P%
42.8 2P%
Marcus Morris
45.7 3P%
42.8 2P%
Svi Mykhailiuk
43.4 3P%
42.0 2P%
Kyle Korver
43.3 3P%
42.5 2P%
Devonte' Graham
38.6 3P%
36.1 2P%
(Submitted by @ManuelSalogni) pic.twitter.com/hnxXcLyixC
Нагадаємо, Детройт із Михайлюком поступився Вашингтону.
Раніше, Ліллард встановив історичне досягнення в НБА.