Михайлюк у ТОП-5 рейтингу НБА за унікальним показником

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк посів третє місце в НБА серед гравців, які краще кидають триочкові, ніж двоочкові.

Під час сезону українець реалізує дальні кидки з показником 43.4%, тоді як двоочкові - 42.5%.

Лідером за цим показником є Джей Джей Редік, відсоток триочкових якого становить 46.0%, а двоочкові 42.8%.

There are 5 players shooting better from three than from two this season (min 100 3PA)



JJ Redick

46.0 3P%

42.8 2P%



Marcus Morris

45.7 3P%

42.8 2P%



Svi Mykhailiuk

43.4 3P%

42.0 2P%



Kyle Korver

43.3 3P%

42.5 2P%



Devonte' Graham

38.6 3P%

36.1 2P%



(Submitted by @ManuelSalogni) pic.twitter.com/hnxXcLyixC