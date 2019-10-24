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Журавльов: Вже втомився від питань про Санона і Коломойського

Сьогодні 13:05 357 0
Наставник Дніпра про гру Кубка Європи ФІБА
Журавльов: Вже втомився від питань про Санона і Коломойського
#Санон, #Коломойський

Джерело - ФБУ.

Головний тренер Дніпра Денис Журавльов втомився від запитань про двох гравців його команди Іссуфа Санона і Григорія Коломойського.

Про це він заявив після гри Кубка Європи ФІБА з Київ-Баскетом.

"У цілому гра булла непоганою, від нападу. Напевно, глядачам сподобалася, але не сподобалася нам. Хотіли у гостях зупинити Київ-Баскет і сьогодні це не вдалося. Насамперед ми програли в єдиноборствах. Де ми хотіли забрати у суперника очки у проходах, він їх отримав, там, де ми хотіли забрати очки у вільних три очкових, вони їх отримали. Ми завдання на наш захист не виконали і добре, що повернулися у гру. Сім очок – невелика різниця. Ми програвали набагато більше. Знов-таки, дозволили Київ-Баскету набрати достатньо багато легких очок з наших втрат. 22 втрати в такій грі – це велика розкіш. Знов таки прикро, що команда у першій половині, не можна сказати що зламалася. Нам було боляче, але нам закидали складні голи, і команда негативно на це реагувала. 

У вас грає Григорій Коломойський? У мене таких гравців багато. Чому тільки він вас цікавить. Я вже втомився від питань – як грає Санон і як грає Григорій Коломойський. Відверто кажучи, мені це починає набридати. Інших гравців ви знаєте?", - зазначив Журавльов.

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