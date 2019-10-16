Джерело - Чемпіон.
Харківські Соколи припинили співпрацю із нападником Дмитром Ліповцевим.
Про це повідомила прес-служба клубу у Facebook.
"Керівництво баскетбольного клубу Харківські Соколи дякує Дмитру за сумлінне ставлення до тренувального та ігрового процесів і бажає успішного продовження професійної кар'єри", - йдеться в повідомленні.
Ліповцев приєднався до Харківських Соколів у середині серпня. 33-річний форвард провів 5 матчів за новачка Суперліги, в середньому набираючи 0,4 очки і роблячи 2,8 підбирання за гру.
Нагадаємо, Михайлюк набрав 5 очок у передсезонному матчі НБА.