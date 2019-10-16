Причини розірвання контракту невідомі

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи припинили співпрацю із нападником Дмитром Ліповцевим.

Про це повідомила прес-служба клубу у Facebook.

"Керівництво баскетбольного клубу Харківські Соколи дякує Дмитру за сумлінне ставлення до тренувального та ігрового процесів і бажає успішного продовження професійної кар'єри", - йдеться в повідомленні.

Ліповцев приєднався до Харківських Соколів у середині серпня. 33-річний форвард провів 5 матчів за новачка Суперліги, в середньому набираючи 0,4 очки і роблячи 2,8 підбирання за гру.

Нагадаємо, Михайлюк набрав 5 очок у передсезонному матчі НБА.