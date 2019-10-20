Хімік на виїзді переміг Запоріжжя у Суперлізі

Хімік завдав Запоріжжю другої домашньої поразки за тиждень

Запоріжжя вдома не змогло перемогти Хімік у матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

Про це повідомляє ФБУ.

У Хіміка активним був американський тандем Вільямс і Салліван, вони набрали по 19 очок. Також, Марченко, закинувши 3 з 6 триочкових, відзначився 15 балами.

Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч

Регулярний чемпіонат

20 Жовтня

Запоріжжя — Хімік 81:88 (20:29, 21:18, 26:16, 14:25)

Запоріжжя: Сталлворт 8 + 4 передачі, Рендольф 22 + 5 підбирань + 6 передач, Нємцу, Шевченко 11 + 7 підбирань, Сіммонс 13 + 8 підбирань - старт; Буц 1, Кожем'якін 16, Титов 5, Харріс 5.

Хімік: Вільямс 19 + 6 передач, Козак 2, Марченко 15, Ковальов 6 + 6 підбирань, Угба 8 + 4 підбирання - старт; Рябчук 2, Рахімшаіков, Войналович 11 + 6 підбирань, Горобченко 6 + 4 передачі, Салліван 19 + 7 підбирань - 5 втрат

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