Захисник збірної Словенії: Ми зіткнемося з важким завданням у матчі проти України

Я сподіваюсь на перемогу в матчі проти України у відборі на чемпіонат світу-2019.

Сказав атакуючий захисник збірної Словенії Грегор Хроват у своєму інтерв'ю.

"Ми безумовно хочемо позитивно попрощатися з нашими домашніми уболівальниками в останньому матчі. Ми безперечно можемо це зробити. Ми зіткнемося з важким завданням в матчі проти України, оскільки продовжуємо стикатися з браком габаритів. Нам доведеться бути згуртованими, показати відмінну оборону. З додатковою енергією і бойовим духом це прийде до успіху. Ми сподіваємося, що багато шанувальників зберуться в залі, що допоможе нам на шляху до перемоги", - сказав захисник Словенії.