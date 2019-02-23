Гравець збірної України розрахувався власним коштом за борг клубу

Вирішив оплатити борг Запоріжжя-ZOG перед колишніми гравцями. Хотів допомогти клубу, а також баскетболістам, яких знав з раннього віку.

Про це баскетболіст збірної України Вячеслав Кравцов розповів у своєму інтерв'ю ua.112.ua.

"З деякими хлопцями перетинався по кар’єрі в ранньому віці. Ми підтримували стосунки. Звернув увагу, поцікавився, запитав, яка ситуація зсередини, що там і як. Виявилося, дійсно, клуб заборгував грошей, чому так, мені невідомо, але я знаю, що юридично хлопці не могли вплинути на клуб, оскільки контракти, які укладалися, були з лазівками, і клуб, швидше за все, ними скористався. Суть навіть не скільки допомогти хлопцям, а вирішити цю проблему в цілому, адже це не перший випадок, коли так роблять", - сказав баскетболіст.